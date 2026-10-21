Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 37, en la aldea Los Reyes, con dirección a Santa Rosa de Lima, Santa Rosa donde un camión volcó por causas que no han sido establecidas.

Al llegar al lugar, los Técnicos en Urgencias Médicas constataron que el conductor había quedado atrapado dentro de la estructura del vehículo. Ante esta situación, los socorristas iniciaron las maniobras de rescate con equipo hidráulico especializado, conocido como la «quijada de la vida», para lograr liberarlo.

Una vez rescatado, el piloto fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional para recibir atención médica.

En el lugar también trabajaron elementos de Bomberos Municipales Departamentales, quienes unieron esfuerzos con los Bomberos Voluntarios para llevar a cabo las labores de rescate y atender la emergencia.