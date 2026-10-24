Una camioneta fue consumida en su totalidad por un incendio registrado en la colonia Alta Mira 1, en Chiquimula. En cuestión de minutos, el vehículo quedó envuelto en llamas.

Según vecinos del sector, el automotor permanecía estacionado en el lugar donde habitualmente lo deja su propietario, quien se encontraba fuera por motivos laborales. Los residentes se sorprendieron al observar cómo el fuego se propagaba rápidamente.

Bomberos Voluntarios de la 39 Compañía acudieron al lugar y utilizaron aproximadamente 1,000 galones de agua para controlar y sofocar el incendio.

Hasta el momento, se desconoce qué originó el siniestro. El incidente dejó únicamente pérdidas materiales, según la información disponible.