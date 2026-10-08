Los Bomberos Municipales informan que los tres ocupantes de los vehículos involucrados recibieron atención por crisis nerviosa y que ninguno presentaba lesiones que ameriten traslado.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el lugar del percance vial en la 22 calle Avenida Centroamérica zona 1 capitalina.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia. Autoridades de tránsito coordinaron el retiro del vehículo.

Únicamente se reportan daños materiales. Las autoridades recomiendan precaución al transitar por el sector y manejar con responsabilidad.