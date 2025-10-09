El puente Brisas de Mocá, ubicado en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez, colapsó la noche del jueves 9 de octubre tras una intensa jornada de lluvias, provocando graves complicaciones en la circulación vehicular y preocupación entre automovilistas y transportistas que utilizan esta importante ruta.

El incidente se registró en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, en el tramo entre RD-ESC-27 (desvío Tiquisate, Escuintla) y RD-SCH-14 (desvío Chicacao, Suchitepéquez).

Según medios locales, la estructura del puente cayó sobre el río Bravo Suchitepéquez, lo que deja el paso vehicular completamente inhabilitado.

Antes del colapso total, el tramo funcionaba únicamente con el carril auxiliar, con un solo carril para ida y otro para vuelta, luego de que la estructura presentara daños hace dos meses.

Las autoridades y cuerpos de socorro evalúan la situación y coordinan medidas para garantizar la seguridad y buscar soluciones para restablecer el tránsito en la zona.