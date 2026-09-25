Brigadas de Provial brindan seguridad vial tras una colisión registrada en el kilómetro 19 de la ruta VAS, en Villa Nueva, Guatemala.

De manera preliminar, dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial. Para mantener la circulación, las autoridades habilitaron un carril reversible mientras se atiende la emergencia.

Graban brutal accidente de camión en autopista VAS, tramo Sur. Camión sin frenos embistió un vehículo liviano. pic.twitter.com/0N5zcHtfxZ — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) September 25, 2026

Revelan momento del accidente

Un video compartido en redes sociales muestra el momento del accidente en donde el piloto del camión con carga se conduce sobre la dicha ruta exclusiva y luego vuelca sobre la cinta asfaltica.

Cabe mencionar que una camioneta agrícola fue afectada tras la volcadura del camión y este incidente ha complicado el paso en dicha ruta durante esta tarde de viernes.

Hasta ahora se desconoce la causa de este fuerte accidente de tránsito en donde dos personas resultaron heridas. Serán las autoridades correspondientes quienes determinarán este lamentable percance.