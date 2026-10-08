Un helicóptero Airbus Helicopters EC 30, identificado con la matrícula TG-GUH, se accidentó y cayó al agua cuando se dirigía a un hotel situado en el sector norte del lago.

Según información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 12:11 horas, con destino al referido hotel.

De acuerdo a las autoridades, cinco personas fueron localizadas, mientras que otras dos continúan desaparecidas y permanecen bajo búsqueda por parte de rescatistas del Ejército y cuerpos de socorro.

Video del momento del accidente

En redes sociales circula un video que capta el instante en que el helicóptero comienza a descender y pierde altura sobre el lago.

En la grabación se observa que el piloto intenta elevar nuevamente la aeronave, pero no consigue recuperar altitud y, en cuestión de segundos, el helicóptero termina precipitándose al agua.