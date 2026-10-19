Un incidente fue captado por una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en que un motorista presuntamente roba un casco que se encontraba guardado dentro de una caja en la avenida La Reforma, entre la 12 y 13 calle de la zona 9 capitalina.

El hecho quedó registrado en video y evidencia cómo el individuo se lleva el objeto que estaba resguardado en el lugar.

Se recomienda a los motoristas tomar precauciones al estacionar sus vehículos en el sector y asegurarse de dejar sus pertenencias resguardadas.