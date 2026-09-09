Cuatro presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados en Cobán, Alta Verapaz, luego de un ataque armado en el que resultó herido el conductor de un camión repartidor.

Cuatro presuntos integrantes del Barrio 18

Investigadores de la DEIC y DIPANDA, en coordinación con agentes de la Comisaría 51, lograron individualizarlos mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y las denuncias relacionadas con el hecho.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos motocicletas, tres teléfonos celulares, municiones y dos pistolas. Una de las armas cuenta con reporte de hurto, mientras que la otra presenta el número de registro esmerilado.