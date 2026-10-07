En un allanamiento realizado por agentes de la Comisaría 31 y el MP fueron capturados Erison , de 23 años, alias “El Enano”

y Rolando, de 30 años, alias “Lágrimas”, quien cuenta con un antecedente por tenencia o portación ilegal de arma de fuego con número de registro alterado o borrado. Por este delito cumplió una condena de 8 años, recobrando su libertad en el 2023.

Estas capturas son parte de la implementación de la Operación Centinela y en seguimiento a investigaciones sobre denuncias. Se presume que ambos detenidos son originarios de la colonia El Limón, zona 18.

Gracias a la pronta acción de la PNC se logró la captura de dos peligrosos pandilleros del Barrio 18. Autoridades continúan firmes en contra de los grupos terroristas en el país.