Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados por investigadores de la División Especializada En Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), tras una serie de siete allanamientos realizados en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra el Femicidio.

Las diligencias se llevaron a cabo en los municipios de Sibilia y San Carlos Sija, departamento de Quetzaltenango.

Los detenidos fueron identificados como Paula “N” (65 años), Odilia “N” (43) y Rodriga “N” (49), hermanas de la víctima; además de Thelma “N” (50) y Osvaldo “N” (33), sobrinos de la fallecida.

Este último fue aprehendido dentro de un centro médico, alegando quebrantos de salud. Todos son requeridos por el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango por el delito de obstaculización a la acción penal.

Capturados por muerte violenta de mujer



Son hermanas y sobrinos de víctima mortal



Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados por investigadores de la #DEIC, luego de siete allanamientos realizados en coordinación con la fiscalía de delitos contra el femicidio. — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 15, 2025

El crimen habría sido motivado por conflictos familiares

De acuerdo con la investigación, el pasado 30 de septiembre en la aldea Los Pocitos, Sibilia, los sindicados habrían atacado con un cuchillo a su hermana y tía, de 49 años, provocándole heridas graves que le causaron la muerte.

Las autoridades establecen que el hecho violento habría sido originado por problemas familiares que derivaron en una agresión mortal.

Intentaron encubrir el crimen y falsificar la causa de muerte

Según los reportes, tras el ataque los implicados intentaron ocultar el delito trasladando a la víctima a un centro asistencial y alegando que había fallecido por un paro cardiaco.

Sin embargo, el personal médico determinó que ya no presentaba signos vitales y que las lesiones no coincidían con la versión presentada.

Pese a ello, los familiares retiraron el cuerpo por la fuerza sin esperar el procedimiento legal, lo llevaron a su vivienda y realizaron el velorio y entierro sin autorización judicial.

El caso sigue bajo investigación, mientras los capturados enfrentan el proceso penal correspondiente.#ProtegerYservir pic.twitter.com/OqvpCfwmLh — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 15, 2025

El Ministerio Público (MP) continúa con las investigaciones para esclarecer el caso, mientras los detenidos enfrentan proceso penal por su presunta participación en el crimen y su intento de encubrimiento.