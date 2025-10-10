En un operativo realizado en el kilómetro 198 de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron a un hombre que transportaba varias bolsas con drogas en un taxi.

El detenido fue identificado como César “N”, de 32 años, quien conducía un automóvil Toyota blanco.

Durante la inspección del vehículo, los policías localizaron 75 envoltorios de marihuana y 105 bolsas con piedras de crack, los cuales fueron decomisados junto con Q1,057 en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

La acción forma parte de los operativos permanentes de la SGAIA para combatir el tráfico ilícito de drogas en la región de Alta Verapaz.