Investigadores de la DEIC, agentes de la Comisaría 31 y el Ministerio Público capturaron a Roger Slater De La Rosa Valladares, de 26 años, durante un allanamiento en un inmueble de la aldea Barrita Vieja, Puerto San José, Escuintla. El detenido tiene dos órdenes de captura: una emitida el 9 de diciembre de 2025 por robo agravado, secuestro, asociación ilícita y cohecho activo, y otra del 26 de febrero de 2026 por portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.

Señalado de dirigir una estructura criminal

De acuerdo con las investigaciones, el detenido es señalado como presunto líder de una estructura criminal dedicada al robo de camiones cisterna que transportan combustible y de furgones en el sector de Puerto San José y la ruta hacia Escuintla. Las pesquisas apuntan a que el combustible y la mercadería sustraídos eran trasladados a los departamentos de Quetzaltenango y Huehuetenango.

Incautan motocicleta y teléfonos celulares

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron una motocicleta Honda modelo 2019 y dos teléfonos celulares, indicios que podrían contribuir al fortalecimiento de las investigaciones y al desarrollo de los procesos judiciales correspondientes.

Como antecedente, el pasado 6 de octubre, agentes de la Comisaría 31 capturaron a dos presuntos responsables del robo de un camión cisterna que transportaba 6 mil galones de combustible, en la aldea Puerta de Hierro, Puerto San José, Escuintla. Además, el 15 de octubre, otros dos presuntos responsables de robo de furgones fueron detenidos en el kilómetro 39 de la autopista Palín-Escuintla.

Investigaciones continúan

En el operativo del 15 de octubre, las autoridades recuperaron el vehículo y la mercadería, además de incautar un arma de fuego con reporte de robo. Las investigaciones continúan para establecer si existe relación entre los casos y determinar la posible participación de otras personas en estas estructuras criminales.