Tras una investigación por tráfico ilegal de personas, investigadores de la DEIC de la Sección de Investigación Contra el Delito de Tráfico Ilícito de Personas y fiscales realizaron un allanamiento en la colonia Banvi, zona 7 y capturan a María de 24 años, por tráfico ilegal de personas.

De acuerdo con las investigaciones, la detenida presuntamente se dedicaba al «coyotaje», al trasladar de manera ilegal de personas hacia los Estados Unidos y durante uno de estos viajes, habría abandonado a los migrantes en el desierto.

Las víctimas que regresaron por sus propios medios a Guatemala, la denunciaron, lo que permitió a las autoridades iniciar la investigación y dar cumplimiento a la orden de captura emitida el 22 de septiembre.

En el operativo se incautaron dos celulares, los cuales serán analizados para recabar más evidencia y determinar si existen otros involucrados.