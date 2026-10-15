Un incidente de violencia contra una ascensorista quedó grabado por las cámaras de seguridad de un elevador en un edificio de la zona 1 capitalina. El hecho, protagonizado por Omar Nájera, generó indignación luego de que las imágenes circularan en redes sociales.

En el video se observa cómo el hombre aborda el ascensor acompañado de una mujer y otro hombre. La empleada únicamente le pide esperar un poco más para permitir que otras personas ingresen. Sin embargo, Nájera comienza a insultarla y le exige que ponga en marcha el elevador.

Posteriormente, la empuja hacia afuera utilizando la silla que ella ocupaba. La mujer que lo acompañaba lo hace retroceder dentro del ascensor y le pide que se calme, mientras el otro acompañante no interviene.

Este jueves 15 de octubre, Nájera fue capturado en el piso 15 de un edificio del Centro Histórico, luego de la denuncia presentada por la víctima. Previamente, el señalado se había pronunciado en redes sociales para justificar su comportamiento y atribuirlo a un malestar estomacal mientras celebraba su cumpleaños.

El abogado de la ascensorista indicó que presentaron una denuncia por el delito de violencia contra la mujer y que se efectuó el allanamiento correspondiente. Asimismo, señaló que el Ministerio Público realizó las diligencias de investigación relacionadas con el caso.

Por su parte, la víctima habría presentado afectaciones psicológicas y temor por su integridad. Según lo expuesto, el señalado presuntamente habría realizado amenazas e incluso se habría presentado en el Ministerio Público con una actitud retadora, situaciones que también habría compartido en redes sociales.