Tras allanamiento ejecutado en un inmueble de la ciudad de Quetzaltenango por la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, Región VIII, se logró la aprehensión de Jonatán J. por el delito de femicidio, y de Débora M., por el delito de homicidio,. Además se secuestró varios indicios que fortalecerán la investigación que se desarrolla.

De acuerdo con la investigación, el 2 de junio de este año, personal de la Cruz Roja fue requerido para brindar atención a una menor que aparentemente había sufrido una caída en su residencia ubicada en la 1ª calle, zona 1 de Quetzaltenango.

Se estableció que la menor ya no presentaba signos vitales. Durante el levantamiento del cadáver, el progenitor de la víctima se negó a entregarlo, por lo que, con la intervención de las autoridades, se procedió al procesamiento del escenario criminal.

Las investigaciones determinaron que la muerte fue producto de un hecho doloso.