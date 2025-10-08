En un operativo realizado en la 1ª avenida y calzada San Juan, colonia Belén, zona 7 de Mixco, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) lograron la captura en flagrancia de un adulto y la remisión de un menor de edad, señalados de participar en un caso de extorsión.

El detenido fue identificado como Kevin “N.”, de 30 años, alias “Chenco”, mientras que el menor, de 16 años, responde al alias de “Mosquito”.

Ambos son presuntos integrantes del Barrio 18 y fueron sorprendidos cuando recogían un paquete que simulaba contener Q1,000, dinero que correspondía a la “primera cuota” exigida a una víctima a cambio de no atentar contra su vida.

De acuerdo con la investigación, los capturados también habían impuesto una cuota semanal para permitirle a la víctima ingresar a su lugar de trabajo.

Durante la acción policial se incautaron cuatro teléfonos celulares y el vehículo en el que ambos se movilizaban.

Las autoridades continúan las diligencias correspondientes para fortalecer el proceso judicial en su contra.