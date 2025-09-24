Este miércoles la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura del presunto asesino del vicepresidente del Deportivo Guastatoya, quien fue asesinado a balazos a noche.

Fue identificado como Wilson Roberto Contreras Hernández, de 20 años. De acuerdo a la PNC, el sospechoso de haber originado la balacera se encuentra en un centro asistencial en El Progreso.

Autoridades le incautaron una pistola, la cual habría utilizado para cometer el delito.

Normal Estuardo Orellana Ramírez de 47 años vicepresidente del Deportivo Guastatoya se encontraba supervisando una obra municipal cuando fue interceptado por un hombre que le disparó y huyó.

Durante la persecución murió un segundo criminal que aún no ha sido identificado, según las autoridades que investigan el hecho delictivo.