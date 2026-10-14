César de 32 años, fue capturado en jurisdicción de Táctic, Alta Verapaz, señalado de disparar contra un hombre y causarle la muerte. Según el reporte preliminar, durante la intervención policial también habría accionado un arma contra los agentes, quienes repelieron el ataque.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incidente ocurrió cuando los ocupantes de un picop observaron una camioneta volcada y descendieron para auxiliar a quien se encontraba dentro. En ese momento, el conductor de la camioneta presuntamente abrió fuego.

Tras la intervención de los policías, el sospechoso habría disparado nuevamente contra ellos. En el lugar, las autoridades incautaron una pistola, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido