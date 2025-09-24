Esta tarde, sobre la Avenida Elena y 24 calle de la zona 3 capitalina, se registró un enfrentamiento armado entre investigadores y presuntos delincuentes.

De acuerdo con la información, los sujetos se dirigían a cometer un hecho violento cuando fueron neutralizados por la Policía Nacional Civil.

Lamentablemente, uno de los agentes resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Los presuntos sicarios fueron detenidos y trasladados a la Torre de Tribunales donde enfrentarán a la justicia.