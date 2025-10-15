Este miércoles la Fiscalía Regional Metropolitana y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), se realizaron 24 allanamientos en distintas zonas de la ciudad de Guatemala y Mixco con el objetivo de fortalecer una investigación por cobros extorsivos.
Se logró la captura de 8 personas señaladas de pertenecer a la clica South Side de la Mara Salvatrucha estructura criminal que habría exigido pagos semanales a transportistas que se desplazaban desde el occidente hacia la capital bajo amenazas de muerte.
Estos son los nombres de los capturados:
• Claudia G., por asociación ilícita y conspiración para el asesinato.
• Fredy M., por asociación ilícita, conspiración para el asesinato y conspiración para obstrucción extorsiva de tránsito.
• Brayan G., por asociación ilícita.
• Ester Á., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.
• Sergio E., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.
• Yefri H., por asociación ilícita y conspiración para el asesinato.
• Karla D., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.
• Kimberly M., por obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.
De acuerdo a la denuncia presentada, las víctimas eran obligadas a entregar dinero de forma regular y se estableció que los cobros eran efectuados por supuestos miembros activos de dicha clica.