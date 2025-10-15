Este miércoles la Fiscalía Regional Metropolitana y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), se realizaron 24 allanamientos en distintas zonas de la ciudad de Guatemala y Mixco con el objetivo de fortalecer una investigación por cobros extorsivos.



Se logró la captura de 8 personas señaladas de pertenecer a la clica South Side de la Mara Salvatrucha estructura criminal que habría exigido pagos semanales a transportistas que se desplazaban desde el occidente hacia la capital bajo amenazas de muerte.

Como resultado preliminar de las diligencias en desarrollo lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión se coordinó la aprehensión de 8 personas por delitos relacionados a la extorsión, se trata de:



Estos son los nombres de los capturados:

• Claudia G., por asociación ilícita y conspiración para el asesinato.

• Fredy M., por asociación ilícita, conspiración para el asesinato y conspiración para obstrucción extorsiva de tránsito.

• Brayan G., por asociación ilícita.

• Ester Á., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

• Sergio E., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

• Yefri H., por asociación ilícita y conspiración para el asesinato.

• Karla D., por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

• Kimberly M., por obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

De acuerdo a la denuncia presentada, las víctimas eran obligadas a entregar dinero de forma regular y se estableció que los cobros eran efectuados por supuestos miembros activos de dicha clica.