En la colonia Guilix II, Guastatoya, El Progreso, policías de la Comisaría 53, en coordinación con investigadores de la DEIC, capturaron a Byron , de 39 años, solicitado por un juzgado local desde el 20 de junio por el delito de femicidio.

Según las investigaciones, el detenido es presunto responsable de la muerte de una mujer de 25 años, ocurrida el 15 de junio en la aldea El Tambor, El Jícaro, El Progreso. La víctima habría fallecido a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El capturado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal.