Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), en coordinación con el Ministerio Público (MP), realizan un allanamiento en la zona 4 de Escuintla, donde dos presuntos integrantes del Barrio 18 fueron neutralizados.

De acuerdo con la información preliminar, entre ellos se encontraría un supuesto líder de la clica SPL. Durante el operativo también fue localizada un arma de fuego.

Las diligencias continúan en desarrollo para recabar indicios y establecer las circunstancias del hecho.