La rápida reacción de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió rescatar al piloto, recuperar el vehículo cisterna y el combustible, valorado en aproximadamente Q230 mil.

El operativo se realizó en Puerto San José, Escuintla, donde fueron capturados Antonio de 29 años, alias “Cochita”, quien registra un antecedente por hurto, y Francisco de 28 años.

La cisterna transportaba aproximadamente 6 mil galones de combustible, según el reporte policial.

El operativo forma parte de las acciones de la PNC para desarticular grupos dedicados al robo de vehículos y mercancías en las principales rutas del país. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer si los capturados estarían vinculados con otros hechos similares.