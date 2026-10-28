Investigadores de la División de Información Policial (DIP) capturaron a Luis , de 50 años, durante un operativo en la lotificación Villas de Minerva, en Mixco, Guatemala.

Según la información policial, el detenido tiene nueve órdenes de captura vigentes por los delitos de estafa propia y casos especiales de estafa, emitidas entre 2024 y 2026.

Los requerimientos judiciales fueron girados por juzgados de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Jutiapa, Zacapa, Sololá y Huehuetenango, como parte de distintos procesos relacionados con estos delitos.