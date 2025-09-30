Agentes de la Comisaría 53 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un presunto integrante de la mara 18, identificado como José Manuel Vargas Olivare, alias “El Choco”, de 31 años, durante un operativo realizado en el barrio El Sol, municipio de Sansare, El Progreso.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre fue sorprendido cuando portaba 13 bolsas de nylon y tres “colmillos” con cocaína, las cuales llevaba ocultas entre sus pertenencias.

El hallazgo permitió su inmediata aprehensión y traslado a la sede policial correspondiente.

Antecedentes delictivos

Esta es la cuarta vez que Vargas Olivare es capturado por distintos delitos, principalmente relacionados con armas de fuego y drogas.

11 de marzo de 2021: detenido por portación ilegal de arma de fuego .

detenido por . 7 de abril de 2022: capturado con varias bolsas con marihuana .

capturado con . 8 de diciembre de 2023: nuevamente arrestado con otra pistola ilegal.

Ahora, vuelve a ser puesto a disposición de las autoridades tras ser sorprendido con cocaína en su poder.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido está vinculado con redes de narcomenudeo y otras estructuras criminales que operan en la región.