Las lluvias intensas registradas durante la noche de este miércoles han afectado distintos sectores de Chiquimula, según reportes de las autoridades.

En la 6.ª calle, cerca del Cementerio General, se reportan precipitaciones fuertes que dificultan el tránsito de vehículos y peatones. Las condiciones también han generado un panorama complicado en otros puntos del departamento.

Las autoridades advierten que las condiciones atmosféricas favorecen la presencia de tormentas locales severas, lluvias abundantes y fuertes vientos. Ante esta situación, recomiendan a la población movilizarse con precaución y evitar sectores donde puedan formarse corrientes de agua.