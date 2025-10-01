El ciclista quetzalteco, Manuel Rodas, fue atropellado por un vehículo este miércoles cuando se dirigía a sus entrenamientos en Quetzaltenango.



De acuerdo a la Federación Nacional de Ciclismo (FGC), fue trasladado a un centro médico de la localidad y al evaluarlo solo presentó una lesión en la muñeca izquierda. No hay fracturas.

Según la (FGC), ya se encuentra la familia y directivos del equipo Decorabaños al tanto del estado de salud del ciclista.

Manuel Rodas es bicampeón de la Vuelta a Guatemala y es el máximo exponente del ciclismo quetzalteco.

Cabe mencionar que ya faltan pocos día para que arranque la 64 Vuelta a Guatemala que será del 24 de octubre y finalizará el 2 de noviembre.