Las instituciones bancarias y financieras de Guatemala suspenderán labores el próximo martes 15 de septiembre debido al asueto correspondiente al Aniversario de la Independencia 2026, informó la Superintendencia de Bancos (SIB).

La medida abarcará a las entidades autorizadas por la Junta Monetaria para interrumpir actividades durante esa fecha, mientras algunas agencias o ventanillas especiales podrán mantener atención al público.

Estas entidades podrán permanecer cerradas

Según el comunicado, el cierre incluye bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras.

Las oficinas de la Superintendencia de Bancos (SIB) también permanecerán cerradas durante el martes 15 de septiembre debido al asueto nacional.

Algunas agencias mantendrán atención

Aunque la mayoría de entidades suspenderá sus actividades, algunas instituciones continuarán brindando servicios mediante agencias o ventanillas especiales habilitadas para atender a los usuarios durante el feriado.

El listado de agencias bancarias que permanecerán abiertas será publicado el 14 de septiembre en el sitio web de la Superintendencia de Bancos (SIB), según informó la institución.

Los usuarios también podrán revisar las redes sociales oficiales y los sitios web de sus bancos para conocer qué puntos de atención estarán disponibles durante el asueto.

El próximo 15 de septiembre, Guatemala conmemorará el 205 aniversario de su Independencia. Ante el cierre anunciado, los usuarios podrán verificar con anticipación qué agencias estarán disponibles para realizar trámites o recibir atención ese día.