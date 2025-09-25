La Municipalidad de Villa Canales informó que el tránsito en la ruta que conecta la avenida Hincapié con Boca del Monte será cerrado de forma total temporal si se registran lluvias en el sitio, debido al alto riesgo de deslizamientos en el kilómetro 11.5, zona afectada por un derrumbe ocurrido el pasado 23 de septiembre.

El alcalde Ramiro Rivera explicó que la decisión responde a la inestabilidad del talud en el área, agravada por las lluvias recientes, y busca evitar accidentes en un tramo por el que circulan más de 175 mil vehículos diarios.

“El cierre se aplicará en el momento en que inicie la lluvia”, indicó Rivera. “Según los pronósticos, será a partir de las 4:00 de la tarde”.

Fechas y horarios de los cierres programados

Los cierres totales se llevarán a cabo en ambos sentidos de la vía en las siguientes fechas y horarios:

Jueves 25 y viernes 26 de septiembre: desde las 4:00 p. m.

desde las Sábado 27 de septiembre: a partir de las 7:30 a. m. para realizar labores de limpieza y reducir el riesgo de colapso.

Además, Rivera adelantó que podrían implementarse nuevos cierres el lunes 29 y martes 30 de septiembre desde las 4:00 p. m., dependiendo de las condiciones climáticas.

Rutas alternas recomendadas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales pidió a los automovilistas estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre la habilitación del paso.

Como rutas alternas, sugirió utilizar:

Avenida Petapa

Carretera a El Salvador

Vía privada VAS

Recomendación a los automovilistas

La vocera de la PMT de Villa Canales, Irma Orantes, reiteró el llamado a los conductores para que se mantengan informados y planifiquen sus rutas con anticipación.

Los cierres viales estarán sujetos a las condiciones climáticas, por lo que las autoridades municipales recomiendan mantenerse atentos a los boletines de tránsito.