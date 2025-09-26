La mañana de este viernes 26 de septiembre se registró una explosión en una vivienda en la 16 avenida 28-80 de zona 13.

Esto a causa de una fuga de gas de un cilindro de 500 libras. Según los Bomberos Municipales, la fuga en el cilindro provocó la detonación que dejó serios daños en la vivienda.

Se reporta que un hombre de 57 años sufrió quemaduras de segundo grado en las extremidades superiores.

El hombre fue estabilizado en el lugar y trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital Roosevelt.