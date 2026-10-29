La recuperación de infraestructura vial busca mejorar la conexión entre comunidades y facilitar el desplazamiento de miles de guatemaltecos. En distintos departamentos, varios proyectos que permanecieron inconclusos durante años ya cuentan con obras finalizadas.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó sobre la conclusión de 14 puentes vehiculares y pasos a desnivel. Los proyectos están distribuidos en siete departamentos y contemplan intervenciones en rutas nacionales y sectores urbanos de alta circulación.

Puentes y pasos a desnivel mejoran la movilidad en siete departamentos

Entre las obras destaca el paso a desnivel de la calzada Roosevelt y 9.ª avenida de la zona 11, en la ciudad de Guatemala. Este proyecto facilita la circulación en uno de los principales corredores urbanos.

En Quetzaltenango también finalizó el paso a desnivel de la ruta nacional 1 (RN-1), frente a la sede del Organismo Judicial. En Baja Verapaz se encuentra el puente Chitomax, conocido como Los Mártires de Chixoy, ubicado en Cubulco.

Por su parte, El Progreso cuenta con el puente vehicular de ingreso a El Jícaro, en el sector del kilómetro 98 de la ruta CA-9 Norte. En Suchitepéquez destaca el puente Ixtacapa, situado en San Pablo Jocopilas.

🛣 #CaminosAlDia

Con el #PlanConecta2025 pronto será una realidad el puente Ixtacapa en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez.

Ya fundimos el relleno estructural del aproche de entrada.

Hoy continuamos con los preparativos para la fundición del aproche de salida pic.twitter.com/wLuSgsqnfj — caminos_civ (@CAMINOS_CIV) August 28, 2025

Estas son las obras finalizadas en Izabal, Jutiapa y Guatemala

En Izabal se encuentran dos de los proyectos concluidos: el puente Sioux, sobre el río Bobos, en Morales, y el puente Jubuco, ubicado en la aldea El Bálsamo, municipio de Los Amates.

En Jutiapa fue finalizado el puente El Tule, en Asunción Mita. Mientras tanto, en el departamento de Guatemala se reportan dos puentes en el kilómetro 11.5 de la ruta CA-1 Oriente y en el kilómetro 17.5 de la CA-9 Sur, en Villa Nueva.

A estas obras se suman las conexiones de Villalobos y el bulevar Sur de San Cristóbal, que forman parte de los proyectos destinados a mejorar la circulación vehicular en sectores de alto movimiento.

Infraestructura para conectar comunidades

La finalización de estos proyectos representa un avance en la recuperación de infraestructura que permaneció inconclusa o sin la continuidad necesaria. Su puesta en funcionamiento busca aprovechar las obras para atender las necesidades de movilidad de la población.

Además de facilitar el tránsito de vehículos, los puentes contribuyen a mantener la comunicación entre comunidades y mejorar el acceso a servicios y actividades productivas.

Con estas intervenciones, el CIV busca fortalecer la conectividad vial en distintos puntos del territorio nacional, mediante infraestructura que también favorece los desplazamientos comerciales y cotidianos.