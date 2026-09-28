El clima en Guatemala del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre estará marcado por un ambiente cálido en buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, el paso de ondas del Este favorecerá el desarrollo de lluvias principalmente del Sur al Centro del país, especialmente durante las tardes y noches.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) también prevé neblina durante las mañanas en sectores del Norte, Motagua y Valles de Oriente.

Lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica

Las regiones del Pacífico, Caribe y Franja Transversal del Norte mantendrán un ambiente cálido y húmedo durante la semana.

En estos sectores también podrían presentarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante las tardes. Las precipitaciones podrían generar distintos incidentes.

Entre los posibles efectos se encuentran crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos, especialmente en comunidades ubicadas cerca de ríos, quebradas y laderas.

El paso de las ondas del Este será uno de los factores que favorecerá el desarrollo de lluvias durante el período pronosticado.

Temperaturas de hasta 38 °C en Norte y Oriente

Las temperaturas más elevadas se concentrarán en sectores del Norte, Motagua y Valles de Oriente, donde los registros podrían ubicarse entre 34 y 38 °C.

En estas regiones también se espera neblina durante las primeras horas del día y viento ligero, condiciones que podrían cambiar conforme avance la jornada.

Mientras tanto, el ambiente cálido y húmedo continuará en las regiones del Pacífico, Caribe y Franja Transversal del Norte, acompañado de períodos de lluvia.

El clima en Guatemala requiere prevención ante las lluvias

Ante las condiciones previstas, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda identificar las áreas seguras de cada comunidad y evitar cruzar ríos crecidos.

También pide mantener preparada la Mochila de las 72 Horas, seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al 119.

La SE-CONRED recuerda la importancia de autoevacuar cuando exista una situación que pueda poner en peligro la vida. Esto significa salir por decisión propia de un lugar de riesgo sin esperar a que las condiciones empeoren.

🌧️☎️ Ante las lluvias registradas en el país, recuerda que cada minuto cuenta durante una emergencia.



Si identificas una situación que requiera atención, comunícate con los números de emergencia y brinda información clara sobre lo ocurrido y la ubicación.



Tu reporte oportuno… pic.twitter.com/9JAHX9OWxy — CONRED (@ConredGuatemala) September 28, 2026

Si el nivel de un río aumenta rápidamente, el agua ingresa a una vivienda, aparecen grietas en el suelo o paredes, se escuchan ruidos en una ladera o comienza la caída de tierra y rocas, es necesario trasladarse hacia un sitio seguro.

La población no debe intentar cruzar ríos crecidos, corrientes de agua o áreas inundadas. También debe informar oportunamente a las autoridades locales o comunicarse al 119.

Lea también: La Supervisión educativa cambiará en 2027 con nuevos equipos de acompañamiento