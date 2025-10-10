De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el clima en Guatemala durante el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025 se mantendrá bajo un ambiente cálido y húmedo, con neblina matutina y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en distintas regiones del país.

Estas condiciones estarán influenciadas por un sistema de baja presión y el paso de una onda del este, lo que incrementará la nubosidad y las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional.

Regiones con mayores probabilidades de lluvia

En la Meseta Central, Región Norte, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte y Valles del Oriente, se esperan nublados parciales alternando con momentos de poca nubosidad, además de lluvias dispersas por la tarde y noche.

Mientras tanto, en la Región del Pacífico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con incremento de nubosidad en horas vespertinas que podría generar tormentas eléctricas, principalmente en Boca Costa y el Sur Occidente.

Compartimos las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025. pic.twitter.com/ZU2kMVr8nF — CONRED (@ConredGuatemala) October 10, 2025

Perspectiva del Clima en Guatemala para los próximos días

Los análisis meteorológicos del Insiuvumeh indican que la nubosidad y las posibilidades de lluvia persistirán en gran parte del territorio durante los próximos días, especialmente en regiones montañosas y costeras.

Estas condiciones continuarán influenciadas por sistemas de baja presión, por lo que las autoridades instan a la población a mantenerse atenta ante posibles alertas preventivas.

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de movilizarte en tu vehículo🚘 pic.twitter.com/YJveoLzoVD — CONRED (@ConredGuatemala) October 10, 2025

