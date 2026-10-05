Las fuertes lluvias registradas durante los últimos días provocaron una nueva crecida del río Pinula, situación que agravó el socavamiento del terreno y ocasionó el colapso de varias viviendas en los sectores II y IV de Villa Hermosa I, San Miguel Petapa.

La corriente ha debilitado progresivamente las bases de los inmuebles ubicados en las cercanías del afluente. Videos difundidos en redes sociales muestran parte de los daños y el momento en que algunas estructuras se desprenden y caen hacia el cauce.

Riesgo aumenta por las lluvias

El problema no es reciente. Vecinos han señalado que durante años han enfrentado los efectos de las crecidas y el deterioro del terreno durante la época lluviosa.

Durante los últimos días, la situación se agravó debido a nuevas precipitaciones y desbordamientos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomendó la autoevacuación de vecinos ante el riesgo generado por el río Pinula.

Cierran paso por seguridad

Como medida preventiva, las autoridades cerraron el paso sobre el puente de Villa Hermosa I debido al avance del socavamiento y al riesgo para quienes utilizan esta vía.

La restricción ha generado complicaciones para la movilidad de vecinos de Villa Hermosa, Villa Nueva y San Miguel Petapa, quienes deben utilizar rutas alternas para desplazarse hacia otros sectores. También existe preocupación por el impacto que las restricciones puedan generar en las actividades comerciales de la zona.

La emergencia también ha provocado cuestionamientos de residentes, quienes solicitan soluciones para proteger las viviendas y la infraestructura del sector. Mientras continúan las lluvias, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona ante la posibilidad de nuevos desprendimientos y crecidas que puedan afectar a más familias e infraestructura.