Comunicaciones FC anunció dos nuevas incorporaciones para afrontar el inicio de la segunda vuelta del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto crema sumó al defensor colombiano Juan David Osorio y al delantero uruguayo Paolo Dantaz, ambos con experiencia reciente en la Primera División guatemalteca.

La llegada de los dos futbolistas representa un cambio en los planes que había manifestado el técnico Roberto Montoya tras asumir el cargo el pasado 6 de septiembre. En ese momento, el estratega había señalado que no contemplaba realizar más incorporaciones para lo que restaba del campeonato, pero distintas circunstancias llevaron al club a modificar esa postura.

Uno de los factores que influyó fue la situación del delantero argentino Agustín Vuletich, quien ha sufrido una serie de lesiones que le han impedido mantener regularidad durante el torneo. Ante este panorama, Comunicaciones tomó la decisión de realizar un movimiento en su plantilla para afrontar la segunda parte del campeonato. A esto se suma la salida oficial del delantero nicaragüense Jonathan Moncada, quien ya fue anunciado como baja.

El primer refuerzo anunciado fue Juan David Osorio, defensor colombiano de 36 años, quien llega procedente de Quiché FC, equipo que actualmente compite en la Primera División de Guatemala. El zaguero aportará experiencia a la línea defensiva de los cremas durante la segunda vuelta del Apertura 2026.

Posteriormente, Comunicaciones oficializó la incorporación del atacante uruguayo Paolo Dantaz, de 31 años, procedente de Aguacatán FC, también de la Primera División guatemalteca. El delantero se suma como una alternativa para fortalecer el ataque crema y cubrir las necesidades ofensivas del equipo para lo que resta de la temporada.

Con estas dos incorporaciones, Comunicaciones apuesta por reforzar su plantilla de cara a la segunda vuelta del Apertura 2026, recurriendo a futbolistas que ya conocen el fútbol guatemalteco. De acuerdo con lo expresado por Roberto Montoya, estos movimientos serían, por ahora, los únicos refuerzos que necesita el equipo para encarar el resto del torneo.