Un video se viralizó en redes sociales al mostrar una pelea entre un motorista y el conductor de un automóvil en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

El conflicto comenzó porque ninguno quiso ceder el paso. El motorista se bajó para confrontar al automovilista, quien también descendió, y luego de intercambiar algunas palabras la discusión se intensificó.

Durante el altercado, el motorista rompió uno de los retrovisores del automóvil. El conductor intentó atropellarlo en varias ocasiones, mientraslos cuales hicieron luego cuando la víctima respondió golpeando uno de los vidrios y el parabrisas.

En un momento de distracción, el automovilista atropelló al motorista, cuya pierna quedó atrapada por unos segundos entre la motocicleta y el pavimento. El conductor huyó del lugar, mientras el afectado intentó subir nuevamente a su unidad para seguirlo.