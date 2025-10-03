En la entrada de la colonia Colonias de Monte María, Villa Nueva, el conductor de un vehículo sedán pierde el control y cae al fondo de un barranco de 25 metros de profundidad.

Un rescatista fue descendido al fondo y localiza al piloto en estado estable, luego fue rescatado con cuerdas y llevado a la superficie, fue identificado como Shalom López, de 40 años.

Los cuerpos de socorro lo evaluaron y no presentaba lesiones graves, las bolsas de aire lo protegieron de lesiones.

Autoridade de tránsito hacen el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.