Un hombre murió tras ser víctima de un ataque armado en la 7.ª calle y 18 avenida de la zona 6 capitalina. La víctima se conducía en una camioneta negra con placas P942LYM cuando fue atacada por desconocidos.

De acuerdo con información preliminar, los responsables del hecho se movilizaban en una motocicleta. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad de los agresores.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de la emergencia; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre ya no presentaba signos vitales. Los socorristas quedaron a la espera de las autoridades correspondientes para los procedimientos de rigor.

Hasta el momento, el piloto fallecido no ha sido identificado. Se espera que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para establecer su identidad e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el hecho.