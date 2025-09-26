El piloto de una camioneta protagonizó una violenta escena de tránsito al embestir en repetidas ocasiones a un motorista en 1era calle y 6ta. Avenida, Zona 9.

Esto generó indignación por la agresividad con la que el conductor actuó incluso frente a agentes de la PNC. Se puede observar cómo el piloto del vehículo acelera contra el motorista, lo impacta por detrás y lo prensa contra la parte trasera de otro vehículo.

El conductor nuevamente retrocede y vuelve a impactar al motorista y desobedece a las autoridades. Debido a la fuerza este colisona con otros vehículos que también se encuentran adelante.

Se desconoce el motivo que originó el ataque. Usuarios en redes sociales han comentado que pudo tratarse de una discusión previa entre los conductores.

El motorista fue trasladado en estado grave a un centro asistencial por los Bomberos Municipales. El conductor identificado como Carlos de 70 años, fue capturado por la policía en la zona 9 capitalina.

Esta persona fue trasladada ante un juzgado para resolver su situación legal y determinar responsabilidades.