En redes sociales se viralizó el momento en que un conductor a toda velocidad casi colisiona contra un tráiler y estuvo a punto de arrollar a un peatón.

De acuerdo con la referencia del video, el hecho ocurrió en Moyuta, Jutiapa, y fue captado por las cámaras de vigilancia del lugar.

Luego de pasar frente al tráiler, el transporte pesado logra detener su marcha a tiempo, mientras que el automovilista cruza hacia un área de parqueos, donde un hombre con camisa roja y una bolsa caminaba.

Afortunadamente, la persona solo sufrió un gran susto, pues resultó ilesa al no ser alcanzada por el vehículo, salvándose de un trágico accidente.