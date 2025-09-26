El Juzgado de Primera Instancia Penal resolvió este viernes 26 de septiembre ligar a proceso penal a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, señalado de arrollar en repetidas ocasiones a un motorista en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada a puerta cerrada, el juez resolvió que el acusado deberá enfrentar proceso por el delito de lesiones graves, y le otorgó la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

El juez también solicitó al Ministerio Público (MP) un plazo de seis meses para completar la investigación, tiempo durante el cual se recopilarán pruebas y declaraciones.

El caso será trasladado al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, donde se llevará a cabo la etapa intermedia en marzo de 2026.

El video del ataque se hizo viral en redes sociales

El caso tomó relevancia pública luego de que se difundiera en redes sociales un video que muestra a Acevedo Navas impactando de forma intencional contra un motorista en repetidas ocasiones.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 25 de septiembre en la 1.ª calle y 6.ª avenida, zona 9 capitalina.

En las imágenes se observa que, a pesar de la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor continuó retrocediendo con su vehículo y chocando contra la víctima.

Vea el video a continuación:

Le recomendamos: Conductor embiste a motorista repetidamente y lo deja gravemente herido

Supervisarán el cumplimiento del arresto domiciliario

Las autoridades judiciales informaron que el cumplimiento de la medida sustitutiva será estrictamente vigilado, con el fin de evitar interferencias en el proceso judicial y garantizar que el acusado comparezca ante el tribunal en las próximas etapas del caso.