Un hombre identificado como Marvin Martín Escú, de 38 años, recibió atención prehospitalaria por parte de los Bomberos Municipales, luego de sufrir una crisis nerviosa tras un hecho armado ocurrido en la 7.ª avenida y 37 calle de la zona 3.

Según la información recabada en el lugar, durante el incidente se realizaron varias detonaciones de arma de fuego, cuyos proyectiles causaron daños en los vidrios y la estructura metálica del vehículo en el que se conducía el afectado.

Tras recibir las llamadas de alerta a la línea de emergencia 123, los socorristas acudieron al lugar y brindaron asistencia al hombre para atender su estado emocional.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecen en el sector para resguardar los indicios, mientras que personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina la circulación vehicular.

Hasta ahora se desconoce las causas de este ataque armado en contra del conductor de este vehículo y será el Ministerio Público (MP), quien continue con la investigación de este hecho armado.