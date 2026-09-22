El Congreso de la República aprobó este martes 22 de septiembre la iniciativa 6852, que contempla una exención temporal del IVA y del IDP a los combustibles hasta finalizar 2026.

La propuesta fue conocida en único debate y recibió el respaldo de 149 diputados, como parte de una medida planteada para reducir el impacto del precio de los combustibles sobre los consumidores.

Tras su aprobación legislativa, la normativa deberá continuar el procedimiento correspondiente antes de entrar en vigencia, incluida su remisión al Organismo Ejecutivo para la sanción o veto presidencial.

🚨#Urgente | El Congreso discute una moción privilegiada para conocer de urgencia nacional la iniciativa 6852, relacionada con el precio de los combustibles.

La propuesta plantea una exoneración temporal de impuestos a los combustibles y busca ser conocida bajo el mecanismo de… pic.twitter.com/7OKHQGWcFj — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) September 23, 2026

¿Cuánto podrían bajar los combustibles?

Según la exposición de la iniciativa, la eliminación temporal de ambos impuestos permitiría una reducción aproximada de Q9.10 en la gasolina regular, Q9.41 en la superior y Q6.34 en el diésel.

Con esas estimaciones, el galón de gasolina regular podría situarse alrededor de Q32.90, mientras la superior alcanzaría aproximadamente Q34.59 y el diésel se ubicaría cerca de Q40.66.

Estos valores corresponden a las proyecciones contenidas en la propuesta legislativa y no constituyen precios finales garantizados, pues el comportamiento del mercado también interviene en el valor de venta al consumidor.

Exoneración tendría un impacto fiscal superior a Q3 mil millones

La iniciativa calcula un sacrificio fiscal de Q3 mil 318.4 millones durante el período de aplicación de la exención temporal de impuestos a los combustibles.

De esa cantidad, aproximadamente Q1 mil 986.2 millones corresponderían a ingresos que dejarían de percibirse por IVA y otros Q1 mil 332.2 millones estarían relacionados con el IDP.

La exoneración abarcaría gasolina superior, gasolina regular, diésel y gasoil. Según el texto aprobado, estos combustibles volverían a estar sujetos a los impuestos correspondientes a partir del 1 de enero de 2027.

🚨#Urgente | El Congreso de la República aprobó este martes 22 de septiembre la iniciativa 6852, relacionada con los impuestos aplicados a los combustibles.

La medida establece una exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de… pic.twitter.com/f72UsfmV4L — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) September 23, 2026

¿Cuándo entraría en vigencia la exoneración?

La aprobación del Congreso no significa que la exoneración comience a aplicarse inmediatamente. El decreto deberá ser remitido al presidente Bernardo Arévalo, quien constitucionalmente puede sancionarlo o ejercer el veto.

Si recibe la sanción presidencial, la normativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, según las disposiciones incluidas en el texto aprobado.

Posteriormente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) deberá emitir el reglamento correspondiente dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.