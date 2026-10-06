Élfego Odair Castañón González fue electo este martes 6 de octubre como nuevo contralor general de Cuentas para el período 2026-2030, tras obtener 154 votos durante la sesión plenaria del Congreso.

La elección se realizó entre los seis profesionales que integraron la nómina final enviada al Legislativo por la Comisión de Postulación el pasado 22 de septiembre.

¿Quién es Élfego Castañón?

Castañón González se desempeña actualmente como subcontralor administrativo de la Contraloría General de Cuentas (CGC), institución que dirigirá durante los próximos cuatro años.

Es doctor en Administración Pública, graduado de la Universidad Galileo de Guatemala. También cuenta con una maestría en Defensa Jurídica de Auditoría, un posgrado en Administración Financiera y es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría.

#AHORA | Con 154 votos, el Pleno del Congreso elige a Elfego Odair Castañón González como nuevo Jefe de la Contraloría General de Cuentas para el período constitucional 2026-2030.



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El funcionario suma 13 años de servicio dentro de la CGC y ha ocupado distintos cargos, entre ellos subcontralor administrativo, financiero, director y subdirector de Auditoría, inspector gubernamental, analista de expedientes, supervisor, coordinador y auditor gubernamental.

También acumula 14 años de experiencia como contador público y auditor, además de formación especializada en auditoría financiera, de desempeño y cumplimiento.

¿Cómo fue el proceso para elegirlo?

La Comisión de Postulación estuvo integrada por 27 miembros y tuvo a su cargo la evaluación de los profesionales que buscaban dirigir la CGC. Tras las distintas etapas, presentó al Congreso una nómina de seis candidatos.

Castañón obtuvo 65 puntos durante la evaluación de su expediente y posteriormente quedó incluido entre los seis candidatos que avanzaron a la fase final del proceso.

El Congreso requería al menos 81 votos para elegir al nuevo contralor. Con los 154 votos obtenidos, Castañón superó el mínimo establecido para la designación.

Con la elección, el Legislativo definió a la autoridad que estará al frente de la institución durante el período 2026-2030. Su toma de posesión está prevista para el 13 de octubre.