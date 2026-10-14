La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que persisten las condiciones de riesgo en el puente Pinula, ubicado en Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, tras una nueva evaluación técnica.

El informe advierte sobre el deterioro de las estructuras que sostienen el puente y mantiene la recomendación de cierre preventivo para vehículos y peatones, debido al peligro que representa su condición actual.

Lluvias provocaron daños en el puente Pinula

Las fuertes precipitaciones registradas días atrás incrementaron el caudal del río Pinula, provocando el arrastre de tierra en sus alrededores y comprometiendo la estabilidad de la infraestructura y viviendas cercanas.

La evaluación identificó la necesidad de continuar las intervenciones realizadas y reforzar las medidas de mitigación y seguridad estructural, ante la posibilidad de que las condiciones existentes incrementen la vulnerabilidad del sector.

Además, el área presenta antecedentes de emergencias similares en 2013, 2023 y junio de 2026, lo que evidencia la recurrencia de afectaciones relacionadas con el comportamiento del río.

Conred recomienda mantener el cierre preventivo

Aunque la Municipalidad de San Miguel Petapa ha desarrollado trabajos de mitigación, Conred considera necesario complementar estas acciones para reducir los riesgos asociados al deterioro del puente y las áreas cercanas.

La institución reiteró que debe mantenerse restringido el tránsito vehicular y peatonal, como medida preventiva para proteger a quienes habitualmente utilizan esta conexión vial y a los residentes del sector.

El informe también plantea la necesidad de destinar recursos para la reconstrucción del puente, considerando los daños identificados y las condiciones de vulnerabilidad que continúan presentes.

Puente y viviendas están en un área declarada de alto riesgo

Conred recordó que el puente Pinula y las viviendas aledañas forman parte del territorio comprendido en la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001, antecedente relevante para las decisiones sobre seguridad e infraestructura.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la coordinación entre la municipalidad y las instituciones de la mesa multisectorial establecida por instrucción presidencial, bajo el liderazgo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

Autoridades deberán continuar las acciones de mitigación

La institución reconoció los esfuerzos municipales realizados hasta ahora, pero enfatizó que las intervenciones deben continuar y complementarse con evaluaciones técnicas que permitan establecer medidas de seguridad adecuadas.

Mientras persistan las condiciones de vulnerabilidad, la recomendación de cierre preventivo seguirá vigente. Conred continuará brindando acompañamiento técnico a las autoridades responsables de atender la emergencia y proteger a las familias del sector.

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