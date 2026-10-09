Un helicóptero se desplomó este jueves 8 de octubre en el lago de Atitlán, en jurisdicción de Panajachel, Sololá, mientras realizaba un vuelo desde el Aeropuerto Internacional La Aurora hacia un hotel ubicado al norte del lago.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aeronave, un Airbus Helicopters EC 30 con matrícula TG-GUH, despegó a las 12:11 horas con siete personas a bordo. El accidente habría ocurrido entre las 12:35 y las 12:48 horas.

Cinco personas fueron rescatadas

Tras el accidente, cuerpos de socorro y personal del Ejército de Guatemala se movilizaron al área para atender la emergencia y localizar a los ocupantes.

Cinco personas fueron rescatadas con vida e identificadas como:

Andrea Lozano Ardón de Sittenfeld

Diego Díaz, César Enrique Morales Catú

Caterin Victoria Chay Carrillo

Sandra Natali Santizo Romero

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la aeronave pierde altura y cae sobre el agua. Posteriormente, el helicóptero comenzó a hundirse, mientras algunas personas lograron salir a la superficie y fueron auxiliadas por lancheros que se encontraban en el sector.

Continúa la búsqueda de dos personas

Dos ocupantes permanecen desaparecidos: el piloto Jorge Rodolfo Maldonado y Pablo José Polanco Agustín.

La aeronave quedó sumergida en el lago, por lo que Bomberos Voluntarios desplegaron a su equipo especializado de rescate y salvamento acuático, conocido como “Hombres Rana”, para realizar inmersiones y tratar de localizar a las dos personas.

Los equipos de rescate retomaron las labores de búsqueda este viernes 9 de octubre, con apoyo de personal especializado y herramientas para realizar las operaciones bajo el agua.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que provocaron el accidente. La DGAC mantiene las investigaciones correspondientes y ha señalado que continuará informando conforme avance la búsqueda y se obtengan nuevos datos sobre el percance.