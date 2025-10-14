Desde horas de la mañana, el Ejército de Guatemala y la Conred realizan labores de remoción de escombros tras el derrumbe y los leves deslaves ocurridos en el sector.

Durante las labores, se colocaron cuatro contenedores como barrera preventiva ante posibles nuevos deslaves, con el fin de proteger esta importante ruta y resguardar la vida de quienes trabajan en el lugar.

Asimismo, las autoridades recomendaron tomar precauciones, entre ellas utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos vehiculares y atender las indicaciones oficiales hasta que la ruta sea rehabilitada en su totalidad.