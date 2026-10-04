Este domingo 4 de octubre se reportó un incremento en el caudal del río Pinula, lo que provocó un socavamiento en cercanías del puente que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte.

De momento, el paso ya fue habilitado, mientras personal de la Conred y de la municipalidad realiza trabajos en el sector para evitar que la erosión continúe.

Sin embargo, las lluvias de las últimas horas afectan el avance de las labores, por lo que se recomienda a los habitantes extremar las precauciones ante posibles deslaves en el área.