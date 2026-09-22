Una delegación de fiscales y altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral frente al crimen organizado transnacional.

Según la información divulgada por la representación estadounidense, cinco fiscales federales nombrados por el presidente Donald Trump y fiscales principales de nueve distritos federales coincidieron por primera vez en una visita al país.

La delegación fue recibida por el encargado de Negocios, Jorgan Andrews, como parte de una agenda enfocada en narcotráfico, lavado de dinero, trata y tráfico de personas.

Delegación se reúne con autoridades de Guatemala

Durante su visita, los funcionarios estadounidenses sostuvieron reuniones con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Los encuentros estuvieron dirigidos a fortalecer la coordinación y las capacidades investigativas y judiciales de Guatemala para preparar casos penales que eventualmente puedan ser procesados ante tribunales estadounidenses.

Andrews afirmó que la cooperación también pretende perseguir a narcotraficantes, traficantes de personas, facilitadores y quienes les proporcionen protección, incluidos políticos que estén vinculados al narcotráfico.

¿Quiénes integran la delegación estadounidense?

La misión reúne fiscales procedentes de nueve distritos federales:

Distrito Sur de California.

Distrito de Arizona.

Distrito de Nuevo México.

Distrito Oeste de Texas.

Distrito Norte de Texas.

Distrito Sur de Texas.

Distrito Este de Texas.

Distrito Sur de Florida.

Distrito Norte de Nueva York.

También participan representantes de la División Penal del Departamento de Justicia, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan.

La delegación incluye además funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Cooperación apunta a investigaciones y procesos judiciales

La Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT), representada por su director Erik Peterson, estuvo encargada de coordinar la visita de los funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos indicó que la estrategia busca frenar el flujo de narcóticos, lavado de dinero, trata y tráfico de personas mediante investigaciones coordinadas y el fortalecimiento de los procesos judiciales.

La visita representa un nuevo acercamiento entre ambos países en materia de seguridad y justicia, con énfasis en investigaciones contra estructuras criminales que mantienen operaciones con alcance transnacional.