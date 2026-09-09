Desde la noche del martes 8 de septiembre y durante la madrugada de este miércoles, varias viviendas resultaron afectadas en Villa Hermosa I, San Miguel Petapa, tras las fuertes lluvias registradas en el sector.

Según reportes de cuerpos de socorro y autoridades locales, el aumento del caudal del río Platanitos provocó daños en la parte trasera de varias viviendas, principalmente al final del sector 2 de la colonia.

Algunos vecinos tuvieron que retirar parte de sus pertenencias ante el avance del agua y el riesgo generado por el debilitamiento del terreno. Socorristas acudieron al lugar para brindar asistencia a las familias afectadas. Reportes oficiales confirmaron el colapso de viviendas y la atención a personas que presentaron crisis nerviosa.

Familias permanecen en alerta

Vecinos señalan que más de 79 familias permanecen en constante alerta debido al debilitamiento progresivo de las orillas del río Platanitos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mantiene seguimiento a las emergencias registradas en los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa I ante el riesgo de nuevos colapsos.

En el sector 4, una vivienda ya había sufrido un colapso parcial el domingo 6 de septiembre luego de las lluvias, mientras que este miércoles se reportó una nueva emergencia en el sector 2.

Problema afecta a vecinos desde hace años

Habitantes del sector aseguran que los daños y el riesgo generado por la erosión del terreno no son recientes, sino que han afectado a las familias durante varios años.

Las pérdidas materiales han generado preocupación entre los residentes, especialmente ante la continuidad de las lluvias y el posible deterioro de la infraestructura ubicada en las cercanías del afluente.

De momento, no se reportan personas fallecidas ni desaparecidas. Las autoridades continuarán con las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y las pérdidas ocasionadas por las lluvias.